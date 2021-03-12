Парламент дал “зелёный свет” правительству на срочную закупку вакцин от коронавируса

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Правительство может в срочном порядке инициировать закупку вакцин от коронавируса для населения страны. Парламент проголосовал сегодня в окончательном чтении за законопроект, предусматривающий упрощение данной процедуры. Инициативу поддержали 68 депутатов.

Напомним, ранее стало известно, что правительство изыскало необходимые для закупки вакцин средства, однако для того, чтобы не тратить время на проведение тендеров, кабинет министров обратился к парламенту с просьбой разрешить отойти от законодательства в качестве исключения.

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