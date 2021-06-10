Парковки, скверы, тротуары: на Чеканах готовится внедрение ряда инфраструктурных проектов

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Представители столичной примарии побывали сегодня на Чеканах. Они посетили места, где в этом году будут проводиться работы по благоустройству или восстановлению инфраструктурных объектов.

Как написал на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан, в данном секторе планируются восстановление зеленых зон, обустройство парковок, ремонт тротуаров и многое другое. Так, на муниципальной земле на бульваре Мирча чел Бэтрын, где раньше располагалась частная автостоянка, для жителей будут обустроены пешеходная аллея, детские площадки, теннисные столы, парковочные места. На бульваре Мирча чел Бэтрын, 2 планируется обустроить сквер и парковочные места, установить городскую мебель и уличные цветочные горшки. Раньше здесь стояли несколько киосков, которые занимали всё пространство для пешеходов.

Планируется ремонт тротуара на бульваре Мирча чел Бэтрын, будет отремонтирована лестница к лицею “Григоре Виеру”, рядом будет обустроена аллея для школьников, соединяющая лицей и 4 других учебных заведения. На ней будет налажено освещение, она будет оснащена уличной мебелью. Одновременно будет благоустроен прилегающий сквер и созданы парковочные места, – рассказал градоначальник.

На улице Михаила Садовяну, на участке от улицы Петру Заднипру до улицы Игоря Виеру, планируется ремонт тротуара, обустройство велодорожки, установка городской мебели и создание парковочных мест. Будут обустроены и парковочные места – первоначально на участке 3 км от улицы Петру Заднипру до улицы Иона Думенюк. Также есть цель восстановить родник «Григоре Виеру» в лесопарке «Рышкань». Помимо этого, предстоит ремонт дворов домов.

Инспектирование столичных секторов продолжится и сегодня.

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