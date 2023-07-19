Парковка в столичном аэропорту заполнена автомобилями украинцев

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Администрация Кишинёвского международного аэропорта выступила с разъяснениями относительно того, что граждане возмущены тем, что стоянка воздушной гавани заполнена автомобилями с украинскими номерами.

Руководство аэропорта опубликовало пресс-релиз с разъяснением сложившейся ситуации.

Многоэтажная парковка аэропорта на 75% занята автомобилями с украинскими номерами. Мы не можем диверсифицировать тех, кто занимает парковочные места: все имеют равное право пользоваться услугами, предоставляемыми аэропортом, – сообщается в пресс-релизе.

Представители аэропорта указали, что только одна машина простаивает на парковке с начала войны в Украине. Это свидетельствует о том, что автомобили граждан Украины не занимают парковочные места постоянно. К тому же, в «пиковые» периоды, когда одновременно приземляются несколько самолётов, могут возникать проблемы с парковочными местами.

В администрации аэропорта также отметили, что работают над разрешением оборудовать дополнительную парковку в восточной части гавани. Гражданам также напомнили, что на территории аэропорта в 5 минутах езды от многоэтажной парковки имеется бесплатная стоянка, пишет realitatea.md.

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