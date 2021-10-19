Парковка у столичного парка “Дендрарий” будет расширена и благоустроена (ФОТО)

Парковка у столичного парка “Дендрарий” будет расширена и благоустроена (ФОТО)

Общественная парковка возле парка “Дендрарий” на улице Иона Крянгэ временно выложена щебнем, чтобы обеспечить её дальнейшую эксплуатацию.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан, пояснив, что эта парковка максимально используется посетителями парка.

В следующем году планируется провести весь комплекс работ, включающий строительство ливневой канализации, укладку плитки, монтаж освещения, нанесение разметки и установку дорожных знаков. В настоящее время готовится пакет документов для начала конкурса на закупку работ по обустройству парковки, – уточнил градоначальник.

Парковка была создана в ходе реконструкции улицы Иона Крянгэ. Также были благоустроены тротуары и прилегающие территории.

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