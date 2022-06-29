Парковка на 300 мест, ремонт тротуаров, улиц и дворов: какие проекты осуществляют на Буюканах (ВИДЕО)

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Вице-примар Илие Чебан и ответственные лица из муниципальных управлений и предприятий осмотрели проекты, реализуемые в секторе Буюканы.

Так, продолжается работа над обустройством общественной парковки на улице Гидигич на 300 мест: здесь установлена система уличного освещения, далее последует укладка асфальта и обустройство зелёной зоны.

На ремонтируемой улице 27 Марта обустроены канализационные колодцы, установлены новые бордюры и уложен первый слой асфальта. Затем будет уложен последний слой асфальта, будут очищены деревья и благоустроены тротуары.

Помимо этого, будут отремонтированы подъездные пути во дворы многоквартирных домов по ул. Н. Костин, 59, ул. В. Коробан, 22/1, 22/2, 22/3, ул. О. Гибу, 1.

В то же время, в лесопарке «Бутояш» на первом этапе были обустроены пешеходные дорожки и подъездные пути к парку, установлены системы освещения и видеонаблюдения, а также обустроен летний кинотеатр.

В настоящее время завершается проектирование родника в парке, который затем будет восстановлен. Кроме того, будет установлена крыша над кинотеатром под открытым небом.

Также ремонтируются подземный переход по ул. Каля Ешилор, 2 и переход на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре, рядом с Педагогическим университетом.

Ремонтируется и тротуар по улице Каля Ешилор, 2. Работы предусматривают демонтаж старого асфальта и обустройство пешеходных дорожек, восстановление тротуара, ремонт остановки общественного транспорта и установку уличной мебели.

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