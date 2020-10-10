Парки, дороги, тротуары: Ион Чебан рассказал об осуществляемых сейчас в Кишиневе проектах

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В настоящее время в каждом секторе столицы находятся в процессе реализации десятки проектов: это дороги, тротуары, парки, зеленые зоны, скверы. Работу над этими проектами, а также другие важные вопросы примар Кишинёва Ион Чебан обсудил на заседании с преторами секторов и руководителями управлений примарии.

Так, среди находящихся сейчас в работе объектов – ремонт улицы Албишоара, ремонт тротуаров на улицах А. Пушкина и Г. Бэнулеску-Бодони, восстановление многих скверов и парков, очистка реки Бык, ремонт библиотеки им. М.В. Ломоносова, ремонт 5 подземных переходов, обустройство детских площадок и фитнес-площадок в парках, а также многое другое.

– У каждого проекта есть срок сдачи в эксплуатацию, но при этом необходимо учитывать качество выполнения работ. За каждый объект и работы на нем отвечают преторы, – подчеркнул генпримар.

Стоит отметить, что в Кишиневе также продолжается активный снос больших рекламных панно. Так, на днях на Буюканах снесли последнее большое рекламное панно. Ион Чебан отметил, что такая же судьба ожидает и остальные большие конструкции в столице.

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