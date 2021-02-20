Парк “Штефан чел Маре” и сквер у Кафедрального собора будут модернизированы (ВИДЕО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан обсудил с группой экспертов запуск открытого конкурса архитектурного творчества на лучшую концепцию по благоустройству общественного сада “Штефан чел Маре ши Сфынт” и сквера у Кафедрального собора.

Градоначальник отметил, что будет организовано несколько дискуссий по этой теме, так как необходимо мнение различных экспертов для достижения консенсуса.

Это огромная работа, но я уверен, что мы справимся. Наша цель – обрести самую красивую концепцию. Примария Кишинёва является бенефициаром этого конкурса, а Издательский Дом DAS, который помогает нам в этом процессе, – организатором, – добавил Чебан.

Конкурс пройдет в два этапа, он будет публичным, и в нём смогут принять участие жители Республики Молдова.

Сквер у Кафедрального Собора и общественный сад “Штефан чел Маре ши Сфынт” представляют собой архитектурные памятники, находящиеся под охраной государства. Вот почему модернизация парков должна быть хорошо продумана и согласована со всеми соответствующими структурами, – подчеркнул генпримар.

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