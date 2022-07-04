Парк “Сергей Лазо” на Ботанике оснастят камерами видеонаблюдения

Парк “Сергей Лазо” на Ботанике оснастят камерами видеонаблюдения
Работа над реализацией крупного проекта по благоустройству парка “Сергей Лазо” продолжается. Он будет полностью реконструирован, отметил на своей странице в соцсети вице-претеор сектора Ботаника Юрий Витнянский. 

Так, будут обновлены все тропинки, проведена система ирригации, модернизировано уличное освещение, созданы детская и спортивная зоны, обустроена площадка для выгула собак, установлена современная уличная мебель (скамейки и урны), высажен газон и созданы клумбы. Кроме того, парк будет оснащён камерами видео наблюдения.

Проект реализуется поэтапно – в течение текущего и следующего года.

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