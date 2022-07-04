Парк “Сергей Лазо” на Ботанике оснастят камерами видеонаблюдения

Работа над реализацией крупного проекта по благоустройству парка “Сергей Лазо” продолжается. Он будет полностью реконструирован, отметил на своей странице в соцсети вице-претеор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Так, будут обновлены все тропинки, проведена система ирригации, модернизировано уличное освещение, созданы детская и спортивная зоны, обустроена площадка для выгула собак, установлена современная уличная мебель (скамейки и урны), высажен газон и созданы клумбы. Кроме того, парк будет оснащён камерами видео наблюдения.

Проект реализуется поэтапно – в течение текущего и следующего года.

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