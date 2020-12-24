Парк “Ла Извор” преображается с каждым днём: как он выглядит сегодня (ФОТО)

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Работы по восстановлению и обустройству парка “Ла Извор” в секторе Буюканы продолжаются.

Как рассказал генпримар Ион Чебан, в настоящее время в парке уложена плитка на дорожках и установлены плафоны на столбах. Со следующей недели вся зелёная зона будет освещена.

Также завершаются работы по благоустройству тротуара у входа в парк и на центральной аллее.

“Ла Извор” – второй по величине парк Кишинёва, и мы решили оборудовать его для любителей спорта. Так, здесь построены различные стадионы и корты, а также созданы условия для бега и фитнеса, – добавил градоначальник.

Реабилитация парка – один из крупных проектов, начатых в нынешнем году. Второй этап работ пройдёт в 2021-м.

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