Парк «Дендрарий» в столичном секторе Буюканы преображается (ФОТО)

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За последние два года в парке «Дендрарий» было проведено множество работ по модернизации.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, на многих аллеях заменён тротуар, установлены два модульных санузла, доступных также для людей с особыми потребностями, установлена система орошения цветочных композиций, расширено и модернизировано уличное освещение.

Во избежание заторов и большого потока людей у главного входа были открыты ещё три входа в парк – с улицы Е. Кока, у улицы А. Матеевич и возле университета «Ион Крянгэ». Также, чтобы прогулки были более комфортными для детей и родителей, на территории парка оборудована современная детская площадка, – добавил градоначальник.

В 2020-2021 гг. примарией Кишинёва было выделено около 22 миллионов леев для выполнения капитальных работ, содержания и благоустройства территории МП «Дендрарий». Также общественная парковка рядом с парком «Дендрарий», на улице Иона Крянгэ, была временно выложена гравием, чтобы её можно было использовать.

Весь комплекс работ, включающий строительство ливневой канализации, укладку плитки, монтаж освещения, нанесение разметки и установку дорожных знаков, планируется завершить в следующем году.

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