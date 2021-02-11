Парень, который убил возлюбленную в одной из столичных квартир, покончил с собой

Парень, который убил возлюбленную в одной из столичных квартир, покончил с собой

18-летний юноша, смертельно ранивший 16-летнюю возлюбленную, свёл счёты с жизнью в тюрьме.

Информацию для publika.md подтвердила пресс-секретарь Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Лилия Гуцан. Молодого человека накануне нашли в бессознательном состоянии сотрудники тюрьмы. Парня попытались реанимировать, однако врачи констатировали смерть, пишет источник.

Напомним, убийство 16-летней девушки произошло в октябре прошлого года. Парень ударил возлюбленную кухонным ножом из-за ревности. Его приговорили к 13,5 годам тюрьмы.

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