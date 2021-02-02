Паре сутенёров грозит до 20 лет тюрьмы за организацию борделя (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали двух уроженцев Штефан-Водского и Яловенского районов по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Подозреваемые, 42-летний мужчина с криминальным прошлым и его 24-летняя сожительница, завербовали двух девушек 15 и 22 лет. Их отвезли на съёмную квартиру в столице, отобрали телефоны, заставляли оказывать сексуальные услуги и принимать наркотические вещества.

По заявлениям потерпевших, ежедневно они обслуживали от 3 до 8 клиентов, которые платили от 500 до 800 леев. Деньги у девушек отбирали, взамен предоставлялась только еда.

В конце января подозреваемые были задержаны. Им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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