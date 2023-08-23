Паре из Единец дали по 18 лет тюрьмы за торговлю детьми и продажу наркотиков

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По материалам дела, 26-летняя гражданка по предварительному сговору с 33-летним сожителем завербовали несовершеннолетнюю для работы в яблоневом саду, обещая платить 100-200 леев в день.

Воспользовавшись уязвимым положением несовершеннолетней и под предлогом выдуманного долга в 12 тысяч леев, они заставили девушку предоставлять услуги сексуального характера.

Помимо прочего, обвиняемые хранили дома наркотические вещества как для собственного потребления, так и для продажи.

Злоумышленников приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии закрытого типа. Ещё один обвиняемый, оказавшийся одним из «клиентов» несовершеннолетней, был приговорён к 5 годам лишения свободы за половые отношения с лицом, не достигшим 16 лет.

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