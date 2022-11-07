Парализованная пенсионерка и ребёнок едва не погибли во время пожара в Тирасполе

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Крупный пожар вспыхнул в доме в переулке Дубинина. Внутри находились 6-летний ребенок и парализованная женщина, которые не могли самостоятельно выбраться. На место выехали спасатели.

Валящий дым из-под крыши обнаружил сосед. Его крики услышали жители ближайших домов. Входная дверь была закрыта. Очевидцы разбили окна и до приезда пожарных самостоятельно тушили комнату поливочным шлангом. Всего четыре минуты потребовалось пожарному расчёту для прибытия на место происшествия.

Маленький мальчик и его прабабушка оказались заблокированными в сильно задымлённом помещении и не могли самостоятельно покинуть дом. В аппарате сжатого воздуха спасатель вынес из огня ребёнка. Затем эвакуировали парализованную пенсионерку 1932 года рождения. Женщину и мальчика пожарные передали врачам “скорой”.

На локализацию возгорания площадью 20 м² огнеборцам потребовалось 16 минут, на ликвидацию – час. Жилая комната сгорела полностью, в коридоре закопчены стены, обгорели двери и часть личных вещей.

С отравлением продуктами горения шестилетнего мальчика госпитализировали в Центр матери и ребёнка. После обследования 90-летнюю женщину отпустили домой, её жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, мама мальчика в момент пожара находилась на работе. Двое детей 15-ти и шести лет остались дома с парализованной прабабушкой. Старшая сестра уложила брата спать, закрыла входную дверь и ушла в магазин. Услышав это, мальчик пошёл на кухню и достал с верхней полки коробок со спичками. Вернулся в комнату и на диване начал играть с ними. Пламя быстро распространилось по комнате, возникло сильное задымление. Ребёнок испугался и побежал к прабабушке.

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