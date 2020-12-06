Парадокс: депутаты “АКУМ” выступили против законов в защиту русскоязычных и гагаузов, но просят их поддержки

Парадокс: депутаты “АКУМ” выступили против законов в защиту русскоязычных и гагаузов, но просят их поддержки

А Майя Санду и вовсе зачитала своё обращение к русскоговорящим с “бумажки” – своими словами сказать не смогла. 

“Гагаузия с нами!”, – кричали на сегодняшнем митинге после того, как в четверг депутаты “АКУМ” выступили против пакета законов по Гагаузии. Они воспротивились принятию и нового Закона о функционировании языков, дающего статус языка межнационального общения русскому. Однако на акции протеста “вдруг” вспомнили о русскоязычных. На русском языке к гражданам обратились депутат ППДП Александр Слусарь и избранный президент Майя Санду. Последняя, правда, сначала спросила у участников акции, можно ли ей это сделать, после чего зачитала подготовленный текст с бумажки.

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