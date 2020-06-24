Парад Победы в Москве: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Парад Победы в Москве: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон принял участие сегодня в военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с президентами России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана он приветствовал парадные расчёты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом.

– Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почётного караула Национальной армии Республики Молдова. Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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