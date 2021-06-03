Папа в декрете: что нужно знать об отпуске по отцовству в Молдове

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Согласно статистическим данным, в 2020 году всего 14% от числа новоиспечённых отцов воспользовались отпуском по уходу за ребёнком.

В соответствии с законодательством РМ, запрос на установление пособия по отцовству подается лично отцом или матерью ребёнка в течение 12 месяцев после его рождения в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или в территориальную кассу, в радиусе обслуживания которой находится подразделение основного рабочего места. Заявление также может быть подано в электронном виде на www.cnas.md или на www.servicii.gov.md. Об этом сообщает Национальная касса социального страхования, которая присоединилась к информационной кампании, внедряемой Фондом ООН по народонаселению (UNFPA) для продвижения отпуска по отцовству в Республике Молдова.

В рамках кампании новоиспечённых или будущих отцов призывают воспользоваться 14-дневным отпуском по отцовству в первые 56 дней жизни ребёнка. На этот период родитель получает пособие по отцовству, уплаченное из бюджета социального страхования. Поскольку отпуск по отцовству является правом работников, застрахованных в государственной системе социального страхования, предусмотренной Трудовым кодексом Молдовы с 2016 года, работодатели обязаны предоставлять его заявителям, передаёт ipn.md.

– Несмотря на то, что отпуск по отцовству имеет очень много преимуществ, стереотипы в обществе мешают многим мужчинам воспользоваться им. Кроме того, что присутствие отца с первых мгновений жизни помогает ребёнку лучше развиваться физически, умственно и эмоционально, и женщины меньше страдают от послеродовой депрессии, а отношения между партнёрами становятся крепче, – говорится в пресс-релизе НКСС.

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