Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист

Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
– Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость всё равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне, – сказал Тимаков.
Он также добавил, что система здравоохранения справится с этой ситуацией.
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