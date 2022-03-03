Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист

Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист
Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

– Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость всё равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне, – сказал Тимаков.
Он также добавил, что система здравоохранения справится с этой ситуацией.

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