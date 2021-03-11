Пандемия – не помеха: украинец решил нелегально перейти молдавскую границу

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На границе задержали гражданина Украины. Он пытался нелегально пересечь границу.

Инцидент зарегистрировали сегодня на участке в Бричанах. 27-летний гражданин оказался уроженцем Черновицкой области. Мужчина рассказал, что из-за новых правил пересечения государственной границы в условиях пандемии COVID-19 решил обойти пункт пропуска, чтобы вернуться на родину.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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