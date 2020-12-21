Пандемическая ситуация в столице остаётся тревожной. В реанимациях не осталось свободных мест

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Из 1072 мест в муниципальных больницах, отведённых для больных коронавирусом, на данный момент заняты 996. Об этом на заседании муниципальных служб заявила начальник Главного управления здравоохранения и социального обеспечения Татьяна Бучарски.

Согласно озвученным данным, 56 пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии, 331 – в тяжёлом. Бучарски отметила, что ситуация в столице очень тревожная, так как в реанимациях не осталось свободных мест. Кроме того, муниципальные больницы столкнулись с нехваткой медработников, передаёт moldpres.md.

По словам чиновницы, врачи отмечают, что вирус стал ещё более агрессивным, в связи с этим граждан призывают строго соблюдать “антиковидные” меры. Кроме того, примария рассматривает возможность увеличить количество коек в Центре COVID-19 на Moldexpo ещё на 140 единиц.

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