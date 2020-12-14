Пандемическая ситуация в столице остаётся напряжённой

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Из 1172 мест в муниципальных больницах, отведённых для больных коронавирусом, на данный момент заняты 1033. Об этом на заседании глав служб примарии заявила начальник Главного управления здравоохранения и социального обеспечения Татьяна Бучарски.

59 пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии, 312 – в тяжёлом, 622 – в среднем. Коронавирусом в Кишинёве заразились и 1504 медработника.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 126518 случаев коронавируса. В столице наибольшее число заболевших – более 53 тысяч.

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