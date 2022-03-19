Памятка путешествующим: за ситуацией на молдавской границе можно следить онлайн

Памятка путешествующим: за ситуацией на молдавской границе можно следить онлайн

Граждане могут спланировать оптимальный маршрут, посетив раздел «Онлайн-трафик» на веб-сайте Таможенной службы, где в режиме реального времени отражается количество транспортных средств в пунктах пропуска.

На странице https://customs.gov.md/ro/traffic граждане могут в режиме реального времени увидеть ситуацию на таможенных постах “Леушены”, “Тудора”, “Джурджулешты”, “Скуляны”, “Атаки” и “Паланка”, пишет moldpres.md.

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