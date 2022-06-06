Памятка для пассажиров: что делать, если ваш рейс отменили или задержали

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Орган гражданской авиации разъясняет, какие шаги необходимо предпринять в случае задержки или отмены рейса.

В случае отмены рейса следует зайти на сайт www.caa.md, в раздел “Защита прав потребителей, отменённые рейсы” – https://www.caa.md/zboruri-anulate-3-30

В случае задержки необходимо ознакомиться с информацией из раздела “Защита прав потребителей, задержка рейсов” – https://www.caa.md/zboruri-intirziate-3-29

Если пассажир приобрёл билет на регулярный рейс у авиакомпании, следует обращаться к ней. В случае неудовлетворительного результата запросы и жалобы будут переадресованы в Орган гражданской авиации по адресу: бульвар Дачия, 80/2. Также можно проконсультироваться по телефону: (022) 823 583.

Если пассажир приобрёл билет на нерегулярный рейс (чартер) через туристическое агентство, помощь будет оказана непосредственно турагентством. В случае неудовлетворительного результата запросы и жалобы так же будут переадресованы в Орган гражданской авиации.

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