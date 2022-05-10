Памяти павших будем достойны!

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Граждане Молдовы никогда не предадут память участников ВОВ

Такого большого количества людей, пришедших 9 Мая на мемориал воинской славы «Вечность» в Кишинёве, до этого года не было. Введённые действующей властью запреты на Георгиевскую ленту, ограничения на свободу выражения мнения сплотили народ. В праздновании Дня Победы участвовали даже те, кто ранее считал 9 Мая просто выходным. Желающих отдать дань уважения, возложить цветы на могилы и почтить память минутой молчания 9 Мая в Кишинёве было огромное множество. О числе участников следует судить не только по тем, кто шёл в колонне «Бессмертного полка», но и по тем, кто в течение дня отдельными семьями приходили к мемориалу. Да и наверняка есть ещё масса людей, которые, боясь провокаций, решили остаться дома. А в целом в городе было многолюдно и празднично!

Фото Игоря Взорова.