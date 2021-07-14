Палатки, питьевые фонтаны, полив дорог: как в Кишинёве борются с жарой

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Во всех секторах столицы в местах массового скопления людей установлены специальные палатки, которые будут работать с 11.00 до 18.00. Здесь люди могут выпить воды и при необходимости получить помощь. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Он также отметил, что во время поездки в столичном общественном транспорте или на конечной станции пассажиры могут попросить у кондукторов или у водителей питьевую воду.

– Распорядился, чтобы все соответствующе оборудованные общественные транспортные средства включали систему кондиционирования воздуха, – добавил градоначальник.

Помимо этого, чтобы минимизировать воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Также будут поливаться аллеи в парках и скверах.

Напомним, этим летом в столице снова заработали питьевые фонтаны. Источники воды находятся в парке Валя Морилор, в сквере Общественного сада «Штефан чел Маре», в сквере у Кафедрального собора, а с этого года – и в парке «Алунелул». Также в секторе Ботаника, недалеко от парка «Долина Роз», постоянно работает бювет.

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