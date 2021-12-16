Пациенты с “омикроном” жалуются на боль в пояснице и першение в горле

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Данные из Южно-Африканской Республики, где новый штамм коронавируса “омикрон” успел стать доминирующим, подтверждают, что он вызывает два неожиданных симптома. Об этом заявил доктор Райан Ноах, исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР.

По его словам, у пациентов с “омикроном” наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23 процента реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили “дельта”-штамм. К таким выводам эксперты пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев “омикрона”, передаёт rg.ru.

Отмечается, что чаще всего у пациентов с “омикроном” заболевание протекает в лёгкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен. Эксперты предполагают, что несколько уровней иммунитета, приобретённого как в результате инфицирования, так и вакцинации, “сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания”.

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