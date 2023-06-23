Пациенты с муковисцидозом смогут бесплатно получить новый препарат 

0

Дети и взрослые с муковисцидозом (кистозным фиброзом) в Республике Молдова смогут бесплатно получить новое лекарство и медицинский прибор, необходимый для его ежедневного приема. Решение принял Совет по лекарственным средствам, возмещаемым из фондов обязательного медицинского страхования.

Все 38 человек, у которых диагностировано это редкое заболевание, вместе с небулайзером получат препарат с международным названием “дорназа альфа”. Выдавать их будет Институт матери и ребенка, обеспеченный необходимым количеством за счет централизованных государственных закупок, передает ipn.md.

“Дорназа альфа” помогает бороться с легочными инфекциями и улучшает функцию легких у людей с муковисцидозом. Ориентировочная годовая стоимость лечения человека этим лекарством составляет более 100 тысяч леев. Кистозный фиброз или муковисцидоз – это редкое генетическое заболевание, которое проявляется через проблемы с пищеварением и тяжёлые нарушения функций органов дыхания. Хотя эта болезнь неизлечима, терапия предотвращает метаболические и инфекционные осложнения, улучшает качество жизни пациентов, уточняет Министерство здравоохранения.

В Республике Молдова больные муковисцидозом бесплатно получают в том числе три компенсируемых лекарства, на которые в прошлом году из фондов ОМС было выделено четыре миллиона леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.