Пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому, будут получать компенсируемые лекарства

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Пациенты с лёгкими и средними формами коронавируса, проходящие лечение на дому, а также находящиеся в процессе восстановления после COVID-19, будут получать компенсируемые государством лекарства. Об этом сегодня объявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

На 100% лекарства будут компенсировать для детей, а для взрослых – на 70%. В то же время во втором случае стоимость хотя бы одного препарата будет полностью покрываться государством.

Также был расширен список рекомендованных для лечения на дому медикаментов. Лекарства будет выписывать семейный врач в зависимости от состояния и хронических заболеваний пациента.

Министерство также приняло решение приобрести 300 тысяч экспресс-тестов на наличие антигена к коронавирусу. Они будут закуплены в рамках проекта Всемирного банка.

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