Пациентов с подозрением на COVID-19 будут проверять при первом проявлении клинических симптомов

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты издало Приказ об обеспечении доступа пациентов с COVID-19 к стационарной медицинской помощи. Документ предусматривает тестирование пациентов, соответствующее лечение, проведение лабораторных исследований, наблюдение за пациентами на дому и пр.

Таким образом, пишет deschide.md, были расширены обязанности поставщиков медицинских услуг, оказывающих первичную медицинскую помощь. Отныне они также будут включать:

тестирование пациентов с подозрением на COVID-19 в первый день появления клинических признаков (в том числе по субботам и воскресеньям);

назначение лечения, соответствующего состоянию пациента, согласно положениям клинического протокола для семейных врачей, включая симптоматическое лечение;

обеспечение условий для проведения лабораторных исследований и рентгенографии пациентов, находящихся на домашнем лечении со средними формами COVID-19 (температура и признаки нетяжёлой пневмонии);

информирование пациентов с COVID-19 о способах и времени тестирования на дому или в медицинском учреждении, лабораторных исследованиях и рентгенографии лёгких, выдача рецептов на компенсируемые препараты и т.д.;

строгий ежедневный контроль за пациентом с лёгкой или средней формой COVID-19, проходящим лечение в домашних условиях.

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