Пациентку с инсультом доставили из Румынии в Молдову

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Экипаж SMURD доставил из Сучавы в Кишинёв 64-летнюю гражданку Молдовы, перенёсшую инсульт.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, транспортировка прошла без осложнений: за состоянием женщины всю дорогу следили врачи. Вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, после чего пациентку перевезли в Республиканскую больницу.

По данным ГИЧС, это шестая воздушно-медицинская операция SMURD с начала этого года.

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