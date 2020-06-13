Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Ниспоренах

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Ниспоренах

36-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19 сбежала из районной больницы в Ниспоренах.

Пациентку госпитализировали два дня назад, пишет publika.md. Накануне медработники заявили о её пропаже в полицию. Впоследствии правоохранители нашли беглянку дома в Каларашском районе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Нарушительнице грозит штраф в размере до 22 500 леев.

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