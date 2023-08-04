Пациентам с глаукомой доступны новые компенсированные препараты

Пациентам с глаукомой доступны новые компенсированные препараты

Застрахованные пациенты, страдающие глаукомой, с 1 августа имеют доступ к ещё трём лекарствам, полностью компенсируемым из фондов обязательного медицинского страхования.

Препараты общих международных наименований dorzolamidum, pilocarpinum и комбинация timololum+latanoprostum показаны при базовом лечении повышенного внутриглазного давления или в качестве дополнительной терапии у пациентов, которые не реагируют на лечение другими препаратами против глаукомы.

Лекарства выпускаются в виде глазных капель. Их можно получить в любой аптеке, заключившей контракт с Национальной компанией медицинского страхования, на основе рецепта от семейного врача, пишет ipn.md.

Новыми препаратами смогут воспользоваться примерно четыре тысячи граждан.

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