Пациентам с глаукомой доступны новые компенсированные препараты

0

Застрахованные пациенты, страдающие глаукомой, с 1 августа имеют доступ к ещё трём лекарствам, полностью компенсируемым из фондов обязательного медицинского страхования.

Препараты общих международных наименований dorzolamidum, pilocarpinum и комбинация timololum+latanoprostum показаны при базовом лечении повышенного внутриглазного давления или в качестве дополнительной терапии у пациентов, которые не реагируют на лечение другими препаратами против глаукомы.

Лекарства выпускаются в виде глазных капель. Их можно получить в любой аптеке, заключившей контракт с Национальной компанией медицинского страхования, на основе рецепта от семейного врача, пишет ipn.md.

Новыми препаратами смогут воспользоваться примерно четыре тысячи граждан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.