Пациента с инсультом доставили из Ясс в Кишинёв (ФОТО, ВИДЕО)

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Экипаж SMURD доставил из Румынии 56-летнего гражданина Молдовы, перенёсшего инсульт. Пациента благополучно перевезли в одну из столичных больниц.

Транспортировка прошла без осложнений: за состоянием мужчины всю дорогу следили врачи. Пациента доставили спецмашиной в Институт неврологии и нейрохирургии в Кишинёве.

По данным ГИЧС, это уже седьмая наземная операция SMURD с начала этого года.

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