“П – постоянство”: что говорила Санду об отставке правительства 14 июля и два дня спустя (ВИДЕО)

“П – постоянство”: что говорила Санду об отставке правительства 14 июля и два дня спустя (ВИДЕО)

14 июля лидер ПДС Майя Санду четко заявляла: вотум недоверия правительству Кику не может быть подписан, так как для этого нет 51 голоса. Однако сегодня, спустя всего два дня, она вдруг передумала и объявила, что поддержит требование об отставке кабинета министров вместе с депутатами партий Андрея Нэстасе, Илана Шора и Андриана Канду. 

Пользователи соцсетей гадают, кто или что заставило Санду так резко изменить свое мнение и окончательно перейти на сторону олигархов.

Ниже представлены противоречащие друг другу фрагменты заявлений лидера ПДС от 14 и 16 июля.

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