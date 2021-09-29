Ожидается рост тарифа и на отопление. Социалисты требуют от руководства страны принять срочные меры (ВИДЕО)

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Отказ президента и правительства участвовать в переговорах по газу и, как следствие, ожидающийся рост тарифа спровоцирует цепной рост цен на всё, в том числе подорожание отопления. Об этом на пресс-конференции говорил вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов. Он отметил, что социалисты требуют от кабмина и парламента принять срочные меры, чтобы компенсировать вероятное повышение самым уязвимым жителям столицы.



– 80% тарифа на тепло составляет цена на газ. Если цена на газ вырастет примерно на 35%, о чём сейчас идёт речь, то будет запрошено и повышение тарифа на отопление. На сколько – мы пока не знаем, но это очевидно, – сказал Одинцов.

В связи с этим социалисты требуют от правительства изыскать финансовые средства, чтобы компенсировать возможное повышение тарифа на отопление социально уязвимым семьям из Кишинёва, а от парламента – предусмотреть эти расходы в бюджете.

– Мы требуем компенсировать расходы на отопление уязвимым жителям Кишинёва. Это примерно 25 тысяч семей, – добавил он.

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