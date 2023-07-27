Овощи и фрукты без нитратов: рекомендации специалистов НАБПП

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов проводит программу мониторинга остатков пестицидов и нитратов в отечественных и импортных овощах и фруктах. Экономические агенты, которые занимаются реализацией фруктов и овощей, обязаны иметь документы, подтверждающие их безопасность.
– Эти сертификаты оформляются на основании лабораторных исследований инспекторами территориальных подразделений. Для плодоовощной продукции это сертификат соответствия качества. В сертификате безопасности указываются показатели по нитритам и пестицидам, тяжелым металлам в зависимости от проведенных исследований. В документе также указываются допустимые нормы и фактическое количество нитратов, выявленное в лаборатории для данного продукта, – сказала в интервью Radio Moldova заместитель начальника Управления по безопасности пищевых продуктов неживотного происхождения НАБПП Светлана Швец.
– Многие используют нитрометры, но количество нитратов, определяемое этими приборами, является лишь приблизительным. Нитрометры не подлежат метрологическому контролю, т.е. не проходят регулярную калибровку, поэтому их нельзя использовать в качестве доказательства для судебного разбирательства, – отметила специалист.
Внешне определить содержание нитратов невозможно, но у специалистов НАБПП есть некоторые рекомендации: помидоры не должны иметь беловатых пятен, огурцы не должны быть мягкими, листья салата не должны иметь коричневых краев – это может свидетельствовать о том, что в продуктах содержатся нитраты. Арбуз не должен иметь белых пятен, а зелень с очень толстыми темными стеблями также может свидетельствовать о высоком содержании нитритов.
Приобретение продуктов питания в несанкционированных местах, особенно на обочинах дорог, представляет большую опасность для здоровья. Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов призывают граждан требовать у продавца сертификат соответствия качества, чтобы быть уверенным в безопасности продукта.
О нарушениях можно сообщать в Агентство по телефону: 0 (22) 26 46 43 или на зеленую линию: 0 800 800 33 /Viber: 067675544.
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