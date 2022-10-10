“Отжимал” телефоны у прохожих: в столице задержали вора (ВИДЕО)

“Отжимал” телефоны у прохожих: в столице задержали вора (ВИДЕО)

По данным полиции, 25-летний мужчина отнял мобильные телефоны у четырёх девушек. Инциденты произошли на Ботанике и Буюканах.

Мужчина подбегал к жертвам и отнимал телефоны, после чего “добычу” продавал. Причинённый пострадавшим ущерб оценивается в 28 000 леев.

Подозреваемый признал свою вину. Ранее гражданина уже привлекали за кражу, грабёж и незаконный оборот наркотиков. В этот раз ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет и штраф от 42 500 до 67 500 леев.

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