Отвлёкся от дороги: в Тирасполе произошло ДТП с участием маршрутки

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Инцидент произошёл накануне в Тирасполе. К счастью, в микроавтобусе не было пассажиров. Никто не пострадал.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 54-летний водитель собирался выйти на маршрут. По пути позвонил механику. Когда водитель подъезжал к перекрёстку улиц Краснодонской и Комсомольской, телефон выпал из рук. Мужчина попытался дотянуться до него, отвлёкся от дороги. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, снёс металлическое ограждение, два дорожных знака и светофор. Прибывшие на место происшествия инспекторы установили, что водитель был трезв.

Правоохранители обращают внимание всех автомобилистов: согласно ПДД за разговор по телефону или переписку в соцсетях и мессенджерах в момент движения предусмотрен штраф. Если необходимо ответить на звонок, находясь за рулём, нужно пользоваться Bluetooth-гарнитурой или включить громкую связь. По статистике каждое четвёртое ДТП происходит из-за использования телефона за рулём.

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