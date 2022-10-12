Отвлёкся от дороги: в Бендерах водитель сбил пешехода на “зебре”

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По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 38-летний пешеход переходил дорогу по “зебре”. Широкий участок дороги был хорошо освещён.

За рулём “Тойоты” находился 46-летний бендерчанин. Он был трезв. Автоинспекторам пояснил: отвлёкся от дороги, пешехода заметил поздно и не среагировал вовремя.

В результате ДТП у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы. На “скорой” его доставили в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы.

Правоохранители проводят разбирательство по факту случившегося.

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