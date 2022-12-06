Отвлёкся от дороги: невнимательный водитель сбил пешехода на “зебре”

Отвлёкся от дороги: невнимательный водитель сбил пешехода на “зебре”

ДТП произошло накануне в Рыбнице.

Водитель «Мерседеса», 24-летний мужчина, отвлёкся от управления и сбил женщину 55 лет, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение с сотрясением головного мозга и переломами рёбер и правой лопатки, пишет mvdpmr.org.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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