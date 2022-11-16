Отвлеклась: автоледи сбила пешехода на “зебре”

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Жительница Рыбницы переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент, когда она была на середине дороги, её сбила “Тойота”.

За рулём авто была 29-летняя женщина. По её словам, пешеход внезапно появился на дороге. Вероятно, водитель могла на мгновение отвлечься от управления.

Пострадавшую госпитализировали с переломами берцовой и плечевой костей. “Тойота” помещена на штрафплощадку.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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