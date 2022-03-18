Отвлеклась на минуту: мать с маленьким ребёнком пострадали в ДТП

Отвлеклась на минуту: мать с маленьким ребёнком пострадали в ДТП

Тираспольчанка за рулём Mitsubishi отвлеклась на другую машину и не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Произошло столкновение с Volkswagen.

В салоне Mitsubishi на пассажирском сиденье в автокресле находилась полуторагодовалая девочка. В результате аварии она получила лёгкую травму головы и ушиб щеки. У её матери – сотрясение головного мозга, так же как и у женщины, которая управляла Volkswagen.

Госпитализация никому не потребовалась, пишет mvdpmr.org. Врачи оказали водителям и малышке медицинскую помощь на месте.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md