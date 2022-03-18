Отвлеклась на минуту: мать с маленьким ребёнком пострадали в ДТП

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Тираспольчанка за рулём Mitsubishi отвлеклась на другую машину и не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Произошло столкновение с Volkswagen.

В салоне Mitsubishi на пассажирском сиденье в автокресле находилась полуторагодовалая девочка. В результате аварии она получила лёгкую травму головы и ушиб щеки. У её матери – сотрясение головного мозга, так же как и у женщины, которая управляла Volkswagen.

Госпитализация никому не потребовалась, пишет mvdpmr.org. Врачи оказали водителям и малышке медицинскую помощь на месте.

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