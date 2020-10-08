Ответы на все вопросы: Игорь Додон завершил визит в Каушаны плодотворными встречами (ФОТО)

Ответы на все вопросы: Игорь Додон завершил визит в Каушаны плодотворными встречами (ФОТО)
В городе Каушаны Игорь Додон пообщался также с работниками двух предприятий: хлебокомбината и фабрики по производству гибкой текстильной упаковки.

– Как и другие люди, мои собеседники чаще всего спрашивали о помощи экономическим агентам в сложных условиях кризиса и пандемии, о достойной оплате труда и социальной защите. Ответил на все вопросы, обсудил с людьми достижения нашей команды, поговорил о необходимости реализации важнейших социально-экономических программ, – отметил кандидат на своей странице в соцсети. 
Додон подчеркнул, что сегодняшний рабочий план выполнен, но впереди ещё много дней и встреч.
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