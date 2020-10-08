Ответы на все вопросы: Игорь Додон завершил визит в Каушаны плодотворными встречами (ФОТО)

– Как и другие люди, мои собеседники чаще всего спрашивали о помощи экономическим агентам в сложных условиях кризиса и пандемии, о достойной оплате труда и социальной защите. Ответил на все вопросы, обсудил с людьми достижения нашей команды, поговорил о необходимости реализации важнейших социально-экономических программ, – отметил кандидат на своей странице в соцсети.