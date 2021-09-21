Ответственные лица примарии проинспектируют сектор Чеканы

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, целью визита станет проверка работ, которые проводятся в этом секторе.

На Чеканах сейчас обустраиваются фитнес-площадки на улице Марии Драган, возле панорамного сквера, который находится в ремонте из-за оползней. На прилегающей территории обустроена аллея и проложен тротуар, который обеспечит доступ к скверу. Также в эти дни обновляется разметка на аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын.

Кроме того, по адресу Мирча чел Бэтрын, 26/4, во дворе нескольких жилых домов, обустраиваются парковочные места. Там уже установлены детские площадки, обустроены тротуары и возведена подпорная стена. Ранее из этой зоны были вывезены старые гаражи.

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