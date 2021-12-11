Ответственные лица примарии проинспектировали “Городской автобусный парк”

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Вице-примар столицы Илие Чебан, муниципальные советники и представители примарии совершили накануне рабочий визит в МП “Городской автобусный парк”. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, они получили возможность увидеть изменения, произошедшие за последние два года в этом учреждении.

Так, по словам градоначальника, более чем через 40 лет после создания “Городского автобусного парка” боксы, в которых моют транспорт, были отремонтированы и модернизированы.

– Сейчас идёт сборка новейших деталей и оборудования, и до конца этого месяца автобусы будут мыть автоматически. Работы включали замену системы вентиляции, электрических сетей, водопровода и канализации. Хочу отметить, что автомойка будет работать по 100% замкнутому циклу, что позволит нам не превышать допустимые нормы загрязнения сточными водами, – сказал Ион Чебан.

Кроме того, в этом году были вложены средства в восстановление двух мастерских по ремонту транспортных единиц, которые находились в плачевном состоянии. Также были созданы хорошие условия для всех сотрудников компании: отремонтированы душевые, раздевалки и туалеты.

На эти цели в 2020 и 2021 годах из муниципального бюджета было выделено 8 млн леев.

Генеральный примар также добавил, что в течение 2021 года муниципалитет обновил парк. Было закуплено 100 новых автобусов ISUZU для Кишинёва и пригородов. Также в этом году удалось пополнить парк на 58 автобусов с пробегом марок MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов и Норвегии.

– Модернизация “Городского автобусного парка” продолжится в 2022 году: планируется реконструкция цеха, в котором проводятся комплексные работы по ремонту транспортных единиц. В настоящее время рабочие трудятся там в холоде, в зале нет действующей системы вентиляции, а техническое оборудование, используемое для ремонта автобусов, устарело, – отметил Чебан.

Кроме того, примария намерена реконструировать АЗС, а также планирует построить собственную станцию для технических испытаний транспортных средств.

Ион Чебан также добавил, что муниципалитет ищет решения по увеличению заработной платы сотрудников “Городского автобусного парка”.

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