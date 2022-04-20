“Ответа всё ещё нет”: Спыну назвал “Газпром” “несерьёзным партнёром” (ВИДЕО)

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Молдавская сторона до сих пор не получила ответа от “Газпрома” на свои обращения о сроках аудита и выплаты исторического долга. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Андрей Спыну, отметив, что “серьёзные партнёры так не поступают”.

– Это неоправданные и недружественные действия. Я считаю, что серьёзный торговый партнёр озвучивает свои намерения загодя. Предполагаю, что хотят снова дотянуть всё до последнего дня, чтобы у нас не было ответа, как это происходило ранее, – сказал Спыну.

Министр добавил, что вне зависимости от ответа газ в Молдове будет и после 1 мая, но вопрос в цене.

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