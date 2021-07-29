Ответ будет жёстким: Додон предупредил ПДС о последствиях принятия законов под указку МВФ (ВИДЕО)

Ответ будет жёстким: Додон предупредил ПДС о последствиях принятия законов под указку МВФ (ВИДЕО)

МВФ потребует от новой власти увеличить пенсионный возраст. В этом уверен Игорь Додон. В рамках передачи на общественном телеканале председатель ПСРМ посоветовал ПДС быть настойчивыми и “не уступать ни на миллиметр” в переговорах с Международным валютным фондом. В противном случае ответ оппозиции будет жёстким. 

– Не уступайте. Они вам помогут. Помогли победить на выборах, помогут и дальше. Не идите на то, что вам говорит МВФ и так далее, – сказал Додон.

Председатель ПСРМ также отметил, что на попытки принятия антисоциальных и противоречащих нашим традиционным ценностям законов ответ оппозиции будет жёстким.

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