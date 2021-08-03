Ответ Блока коммунистов и социалистов Санду: Бесплатная растаможка авто для всех (ВИДЕО)

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Наделавшая много шума в СМИ инициатива Майи Санду о бесплатной растаможке авто для желающих вернуться домой в парламенте не зарегистрирована. Об этом на брифинге для прессы сообщил Петру Бурдужа. Он отметил, что фракция Блока коммунистов и социалистов поддерживает это намерение, но напомнил, что, согласно Конституции, все граждане РМ имеют равные права и должны пользоваться льготами одинаково. Коммунисты и социалисты считают, что эта инициатива должна касаться всех, и уже зарегистрировали законопроект, согласно которому все граждане РМ будут освобождены от налога при ввозе в страну имущества, включая автомобиль на семью.

– Таким образом будет достигнуто равенство для всех семей, так как цель государства – консолидация семей. Все семьи нуждаются в поддержке – не только те, кто планирует вернуться в страну, но и те, кто живёт здесь, – сказал он.

Бурдужа также отметил, что отклонённые Майей Санду законопроекты в поддержку отечественных производителей вновь будут зарегистрированы в парламенте и вынесены на голосование.

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