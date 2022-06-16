Отсутствие некоторых видов топлива на заправках: фракция БКС потребовала парламентских слушаний

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Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала заслушать на сегодняшнем заседании парламента руководство НАРЭ в связи с инициированными Агентством проверками на некоторых АЗС по причине отсутствия отдельных видов топлива.

Коммунисты и социалисты хотели узнать о результатах данных проверок и принятых по их итогам мерам. Парламентское большинство, однако, не поддержало инициативу.

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