Отсутствие некоторых видов топлива на заправках: фракция БКС потребовала парламентских слушаний

Отсутствие некоторых видов топлива на заправках: фракция БКС потребовала парламентских слушаний

Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала заслушать на сегодняшнем заседании парламента руководство НАРЭ в связи с инициированными Агентством проверками на некоторых АЗС по причине отсутствия отдельных видов топлива. 

Коммунисты и социалисты хотели узнать о результатах данных проверок и принятых по их итогам мерам. Парламентское большинство, однако, не поддержало инициативу.

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