Отстал от родителей и потерялся в толпе: в парке на Ботанике нашли ребёнка (ВИДЕО)

Отстал от родителей и потерялся в толпе: в парке на Ботанике нашли ребёнка (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в Ботаническом саду. Мальчика нашли полицейские. 

Пока правоохранители искали родителей, ребёнка посадили в полицейский автомобиль и показали, как работает сирена. Вскоре был найден отец малыша. Офицеры полиции настоятельно порекомендовали ему внимательнее следить за ребёнком, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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Комментарии (1)

  1. эти молодые глупые родители, можно любого ребёнка научить пользоваться колокольчиком совсем маленьких или свистком чуть постарше , но еще не говорят.
    В толпе тогда не потеряются!

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