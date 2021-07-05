Отстал от родителей и потерялся в толпе: в парке на Ботанике нашли ребёнка (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в Ботаническом саду. Мальчика нашли полицейские.

Пока правоохранители искали родителей, ребёнка посадили в полицейский автомобиль и показали, как работает сирена. Вскоре был найден отец малыша. Офицеры полиции настоятельно порекомендовали ему внимательнее следить за ребёнком, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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